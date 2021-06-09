«Сенофест-2021». Традиции сенокошения возрождают в Кировском районе

Фестиваль сена «Сенофест» проходит в Кировском районе на Чигиринском водохранилище с 2017 года. Его организуют отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кировского райисполкома, государственные учреждения культуры «Централизованная клубная система Кировского района».

Гвоздем программы традиционно станет конкурс косарей. Мужчины в национальных белорусских костюмах выйдут в поле с косами, чтобы проверить себя в деле и с инструмента «пыль стряхнуть». Каждой команде отведут свой участок. Один участник докосил до вбитого в землю колышка – передал эстафету напарнику. Судьи оценят не только скорость, но и прямолинейность, ширину покоса и качество работы.Продолжит состязание «Ювелирная косьба». Здесь конкурсантам предстоит обкосить траву вокруг воткнутой в землю деревянной треноги. Скорость и качество, конечно, важны, но куда важнее не сбить фигурку.Последним испытанием для участников будет «Стогование сена». Из растянутого по полю сена при помощи граблей и вил они должны соорудить высокие, устойчивые и аккуратные стога.Обширную развлекательную программу готовят и для гостей «Сенофеста». Те смогут прогуляться по выставке фигур из сена и традиционного сенокосного инвентаря, увидеть народный обряд «Сенный пояс», приобрести сувениры ручной работы, угоститься блюдами традиционной белорусской культуры. Рядом будет работать развлекательная игровая программа «В гостях у соломенных человечков», фотовыставка «А сено нежно пахнет летом!», мастер-классы по изготовлению кукол из сена и соломы, сувениров. Коллективы района представят творческие номера. Также определятся победители конкурсов костюмов из природного материала «Карнавал лесных фей» и плетения венков «Полевое чудо».Сенокос – один из обрядов древности. Время сенокоса считалось праздничным событием. Крестьяне ждали его с нетерпением: лето, теплые ночи, купание после утомительной жары, благоухание лугов. При благоприятных условиях уборка сена была одной из самых приятных сельских работ.