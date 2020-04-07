Сенненские семеноводы: темпы, качество и хорошее настроение

…Под рукой опытных механизаторов вздрагивают ретивые «Беларусы», с бодрым рычанием срываются с места и шеренгой друг за дружкой покидают территорию мехмастерских филиала «Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации», расположенного вблизи Сенно.Директор предприятия Валерий Кучко улыбаетсяэто выбыл в поле так называемый семейный отряд. Для непонятливых объясняет:В прошлом году крупное семеноводческое хозяйство поставило аграриям области больше всего элиты зерновыхсвыше тысячи тонн. Это первый результат среди коллег, сенненцы закрыли примерно пятую часть всех нужд витебских земледельцев в хороших семенах. Сейчас у них остается около ста тонн элитных семян. Они уже готовы к отгрузке. Протравливание идет с помощью специально построенного для этих целей модуля. Местные Кулибины постарались, самостоятельно разработали и возвели высотную конструкцию. Теперь погрузчик загружает зерно в специальный резервуар, где оно соединяется с химпрепаратами, потом автоматически затаривается прямо в огромные мешки. Готовоможно поставлять на поле. К сеялкам.рассказывает Валерий Кучко. —Понимают это и братья-шурины. И старательно, круг за кругом, полируют культиваторами и дискатором поле у деревни Горивец.Тормозим на минутку Дмитрия Горнака:Как настроение в поле?проверяет рукой мягкость почвы Дмитрий. —Дмитрий работает на мелиоративном предприятии лет пять, его брат Борисвдвое дольше. Оба в свое время, как и шурины, выучились на трактористов. Во время жатвы за штурвал комбайна сядут Борис Горнак и Алексей Горбачев. А Дмитрий с Сергеем будут отвозить зерно. Вот такой эффективный и в семейном, и в производственном отношении квартет-подряд.приглашает руководитель.