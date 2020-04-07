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Сенненские семеноводы: темпы, качество и хорошее настроение

Влаги достаточно: самый раз сеять

Семейный отряд Горбачевых и Горнаков выполняет все операции технологично и на совесть.

…Под рукой опытных механизаторов вздрагивают ретивые «Беларусы», с бодрым рычанием срываются с места и шеренгой друг за дружкой покидают территорию мехмастерских филиала «Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации», расположенного вблизи Сенно.


Директор предприятия Валерий Кучко улыбается  это выбыл в поле так называемый семейный отряд. Для непонятливых объясняет:

— У нас уже много лет работают две пары братьев, которые одновременно являются еще и шуринами. Не понимаете? Все просто. Трактористы Горбачевы, Алексей и Сергей, отдали своих сестер замуж за братьев Горнаков  Дмитрия и Бориса. Поверьте, с такими хлопцами можно горы свернуть! Хозяйственные, мастеровитые, любой вид техники им по плечу. Они и на вспашке, и на севе, и на уборке зерновых. Друг другу в случае чего помогают, выручают при неожиданных поломках. Этому отряду поле отведешь  все сами сделают. Быстро и качественно.

В прошлом году крупное семеноводческое хозяйство поставило аграриям области больше всего элиты зерновых  свыше тысячи тонн. Это первый результат среди коллег, сенненцы закрыли примерно пятую часть всех нужд витебских земледельцев в хороших семенах. Сейчас у них остается около ста тонн элитных семян. Они уже готовы к отгрузке. Протравливание идет с помощью специально построенного для этих целей модуля. Местные Кулибины постарались, самостоятельно разработали и возвели высотную конструкцию. Теперь погрузчик загружает зерно в специальный резервуар, где оно соединяется с химпрепаратами, потом автоматически затаривается прямо в огромные мешки. Готово  можно поставлять на поле. К сеялкам.



 Нам предстоит посеять около 600 гектаров. Примерно 300 из них займут зерновые, 130  рапс, остальное — многолетние травы. Тоже на семена,  рассказывает Валерий Кучко. — Около 80 процентов площадей засеяно. Погода благоприятствует, и с остальным быстро справимся. Нам спешка ни к чему: следует учесть все нюансы, хорошо подготовить землю. Ведь мы не просто получаем хлеб, а закладываем урожай будущих лет для многочисленных сельхозпредприятий области, которые традиционно пользуются нашими семенами. Такое доверие дорогого стоит.

Понимают это и братья-шурины. И старательно, круг за кругом, полируют культиваторами и дискатором поле у деревни Горивец.

Тормозим на минутку Дмитрия Горнака:

 Как настроение в поле?

— Как и должно быть  рабочее. Вот сейчас здесь культиваторами пройдемся — и можно сеялки запускать,  проверяет рукой мягкость почвы Дмитрий. — Видите, все окей  влаги достаточно. В самый раз сеять!



Дмитрий работает на мелиоративном предприятии лет пять, его брат Борис  вдвое дольше. Оба в свое время, как и шурины, выучились на трактористов. Во время жатвы за штурвал комбайна сядут Борис Горнак и Алексей Горбачев. А Дмитрий с Сергеем будут отвозить зерно. Вот такой эффективный и в семейном, и в производственном отношении квартет-подряд.

 У нас все механизаторы надежные, старательные. Многие предприятия в районе в последние годы прекратили свое существование, а здесь стабильность, хорошая зарплата  свыше тысячи рублей средняя. Так что ценить есть что. А мы в свою очередь бережем наши кадры. Когда закончим посевную, отдыхать никому не придется. Уход за элитными плантациями  не менее ответственная задача. Вы во время жатвы приезжайте,  приглашает руководитель. Сами оцените наш урожай. В прошлом году взяли 48,4 центнера с гектара зерновых, и нынче должно быть не меньше. Кстати, наши комбайнеры вот уже шесть лет постоянные участники областных «Дажынак».
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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