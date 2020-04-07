Сенненские семеноводы: темпы, качество и хорошее настроение

Семейный отряд Горбачевых и Горнаков выполняет все операции технологично и на совесть.
…Под рукой опытных механизаторов вздрагивают ретивые «Беларусы», с бодрым рычанием срываются с места и шеренгой друг за дружкой покидают территорию мехмастерских филиала «Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации», расположенного вблизи Сенно.
Директор предприятия Валерий Кучко улыбается — это выбыл в поле так называемый семейный отряд. Для непонятливых объясняет:
— У нас уже много лет работают две пары братьев, которые одновременно являются еще и шуринами. Не понимаете? Все просто. Трактористы Горбачевы, Алексей и Сергей, отдали своих сестер замуж за братьев Горнаков — Дмитрия и Бориса. Поверьте, с такими хлопцами можно горы свернуть! Хозяйственные, мастеровитые, любой вид техники им по плечу. Они и на вспашке, и на севе, и на уборке зерновых. Друг другу в случае чего помогают, выручают при неожиданных поломках. Этому отряду поле отведешь — все сами сделают. Быстро и качественно.
В прошлом году крупное семеноводческое хозяйство поставило аграриям области больше всего элиты зерновых — свыше тысячи тонн. Это первый результат среди коллег, сенненцы закрыли примерно пятую часть всех нужд витебских земледельцев в хороших семенах. Сейчас у них остается около ста тонн элитных семян. Они уже готовы к отгрузке. Протравливание идет с помощью специально построенного для этих целей модуля. Местные Кулибины постарались, самостоятельно разработали и возвели высотную конструкцию. Теперь погрузчик загружает зерно в специальный резервуар, где оно соединяется с химпрепаратами, потом автоматически затаривается прямо в огромные мешки. Готово — можно поставлять на поле. К сеялкам.
— Нам предстоит посеять около 600 гектаров. Примерно 300 из них займут зерновые, 130 — рапс, остальное — многолетние травы. Тоже на семена, — рассказывает Валерий Кучко. — Около 80 процентов площадей засеяно. Погода благоприятствует, и с остальным быстро справимся. Нам спешка ни к чему: следует учесть все нюансы, хорошо подготовить землю. Ведь мы не просто получаем хлеб, а закладываем урожай будущих лет для многочисленных сельхозпредприятий области, которые традиционно пользуются нашими семенами. Такое доверие дорогого стоит.
Понимают это и братья-шурины. И старательно, круг за кругом, полируют культиваторами и дискатором поле у деревни Горивец.
Тормозим на минутку Дмитрия Горнака:
— Как настроение в поле?
— Как и должно быть — рабочее. Вот сейчас здесь культиваторами пройдемся — и можно сеялки запускать, — проверяет рукой мягкость почвы Дмитрий. — Видите, все окей — влаги достаточно. В самый раз сеять!
Дмитрий работает на мелиоративном предприятии лет пять, его брат Борис — вдвое дольше. Оба в свое время, как и шурины, выучились на трактористов. Во время жатвы за штурвал комбайна сядут Борис Горнак и Алексей Горбачев. А Дмитрий с Сергеем будут отвозить зерно. Вот такой эффективный и в семейном, и в производственном отношении квартет-подряд.
— У нас все механизаторы надежные, старательные. Многие предприятия в районе в последние годы прекратили свое существование, а здесь стабильность, хорошая зарплата — свыше тысячи рублей средняя. Так что ценить есть что. А мы в свою очередь бережем наши кадры. Когда закончим посевную, отдыхать никому не придется. Уход за элитными плантациями — не менее ответственная задача. Вы во время жатвы приезжайте, — приглашает руководитель.— Сами оцените наш урожай. В прошлом году взяли 48,4 центнера с гектара зерновых, и нынче должно быть не меньше. Кстати, наши комбайнеры вот уже шесть лет постоянные участники областных «Дажынак».