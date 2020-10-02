Сенаторы согласовали назначение Андрея Шведа на должность Генерального прокурора

Андрея Шведа сенаторам представил Государственный секретарь Совета Безопасности Валерий Вакульчик.



– Глава государства подчеркнул важность повышения статуса прокурора, обозначил, что прокуратура должна быть на острие происходящих в стране событий. Это значит, что необходима более активная работа прокуроров, в первую очередь направленная на сохранение страны, ее независимости и безопасности в непростое время, – напомнил госсекретарь Совбеза.



Он выразил убежденность, что Андрей Швед сумеет придать новый импульс деятельности органов прокуратуры. Решение о даче согласия на назначение Генерального прокурора сенаторы приняли единогласно.