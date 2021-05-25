Сенаторы приняли обращение палат Парламента к Президенту

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец напомнил, что данный вопрос был обсужден 19 мая 2021 года на совместном заседании палат Парламента, а также на заседаниях Постоянных комиссий палат Парламента. Было внесено предложение о продлении срока полномочий местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва до очередных выборов в Палату представителей., – отметил Сергей Сивец.Алина ДАНИЛОВИЧ