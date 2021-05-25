Сегодня Совет Республики на заседании пятой сессии принял обращение к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции Беларуси. Он предусматривает возможность проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец напомнил, что данный вопрос был обсужден 19 мая 2021 года на совместном заседании палат Парламента, а также на заседаниях Постоянных комиссий палат Парламента. Было внесено предложение о продлении срока полномочий местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва до очередных выборов в Палату представителей.
– В обращении в адрес Главы государства высказана просьба о внесении на основании статьи 138 Основного закона в Палату представителей законопроекта об изменении Конституции Республики Беларусь, предусматривающего одновременное проведение выборов в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва и в Палату представителей восьмого созыва, – отметил Сергей Сивец.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Сенаторы приняли обращение палат Парламента к Президенту
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