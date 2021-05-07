Декрет Президента от 18 марта 2021 г. № 1 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» приняли к сведению сенаторы на проходящей сегодня в Минске пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва.
Как мы уже сообщали, принятым к сведению Палатой представителей 30 апреля Декретом Президента № 1 от 18 марта 2021 года предусматривается наделение Администрации Парка высоких технологий контрольными функциями в отношении резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Представляя этот законопроект в Совете Республики, директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский пояснил:
– Поскольку деятельность Парка высоких технологий регламентируется двумя декретами Президента, в них и вносятся соответствующие изменения. Причем нововведения соответствуют рекомендации международных организаций. Белорусская модель криптовалютной сферы показывает свою эффективность и должна такой оставаться и впредь.
Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сообщил:
– Декретом считается незаконной и запрещается предпринимательская деятельность физических лиц, а также юридических лиц, не являющихся резидентами ПВТ, осуществляющих соответствующие виды деятельности по оказанию на территории Беларуси или с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента интернета иным лицам содействия в совершении или исполнении сделок (операций) с токенами, по приобретению или отчуждению, в том числе обмену, токенов.
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Сенаторы приняли к сведению Декрет Президента, касающийся вопросов оборота токенов
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