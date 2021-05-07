Сенаторы приняли к сведению Декрет Президента, касающийся вопросов оборота токенов

Как мы уже сообщали, принятым к сведению Палатой представителей 30 апреля Декретом Президента № 1 от 18 марта 2021 года предусматривается наделение Администрации Парка высоких технологий контрольными функциями в отношении резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Представляя этот законопроект в Совете Республики, директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский пояснил:Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сообщил: