Сенаторы одобрили проект Закона об инвестициях

Сегодня на шестой сессии верхней палаты Парламента сенаторы дали согласие на внесение изменений в Закон об инвестициях. По мнению председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, именно инвестиции являются ключевым фактором устойчивого развития предприятий, регионов и страны в целом. Поэтому крайне важно на постоянной основе обеспечивать их положительную динамику.





– За 9 месяцев текущего года в реальный сектор белорусской экономики иностранные инвесторы вложили 6,7 миллиарда долларов инвестиций, что на 104,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, – подчеркнула парламентарий. – Вместе с тем задание по инвестициям в основной капитал по итогам трех кварталов выполнили только Брестская (101,6 процента при задании 101 процент) и Витебская (98,4 при задании 98) области.

Татьяна Рунец обратила внимание и на высокую географическую концентрацию инвесторов. По ее словам, на долю России, Украины и Кипра сегодня приходится 70 процентов прямых инвестиций.





– Данная статистика свидетельствует, что изменения в инвестиционном законодательстве назрели, – утверждает сенатор. – Мы должны создавать привлекательные условия в первую очередь для стратегического инвестора. В частности, в обновленном Законе «Об инвестициях» предусматривается: применение стабилизационной оговорки, согласно которой инвестору могут быть предоставлены гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства. А также компенсация стоимости национализируемого имущества, созданного в процессе инвестирования. Закрепляется принцип полноты и своевременности такой компенсации.

Кроме того, документом вводится своего рода срок давности в части предъявления требований к инвестору, которые влияют на его права и законные интересы, – три года. Вместе с тем эта норма не распространяется на противоправные действия инвестора.