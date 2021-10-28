Сегодня в ходе шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва сенаторы одобрили проект Закона «О туризме». В новой редакции закона определены основные принципы, цели и приоритетные направления государственного регулирования сферы туризма. Кроме того, введены способы обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма.





– Это нужный для страны законопроект, – подчеркивает председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. – Он будет более полно и концептуально подходить к формированию туристической деятельности в нашей стране. Сегодня Беларусь привлекательна с точки зрения туризма как для наших граждан, так и для иностранцев. Главное – грамотно подать то, что мы имеем, и обезопасить наших граждан от различных отрицательных эмоций, которые могут появиться в ходе оказания туристических услуг.

Сенатор подчеркнул, что данным законопроектом предусмотрена финансовая ответственность туроператора. Это могут быть страхование, фонды туроператоров и банковские гарантии.





– Законом также предусматривается урегулирование споров между туроператорами и потребителями туристических услуг. Не осталось без внимания качество туристических услуг. Прежде всего работа экскурсоводов, гидов-переводчиков. Они должны быть профессионально аттестованы. Если они не будут исполнять свои обязанности в полном объеме, тогда они будут отстраняться от работы. Нашу историю, которую мы показываем туристам, нужно доносить правдиво, – констатировал Виктор Лискович.

Так, в новой редакции закона закреплен запрет на осуществление экскурсионного обслуживания без прохождения физическими лицами профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсовода, гида-переводчика. Кроме того, сенатор упомянул о возможности использования аудиогидов, которая уже закреплена на законодательном уровне.





– Туризм очень разнообразный, – дополняет Виктор Лискович. – Мы привыкли воспринимать только выездной туризм. Однако въездной туризм даже более важен. Не только с точки зрения развития экономики, но и патриотического воспитания, правильного понимания того, чем живет наша страна. Сегодня важно, чтобы развивался и производственный туризм, чтобы туристы видели производственные возможности. Нужно развивать медицинский туризм.





Помимо Закона «О туризме» сенаторы также рассмотрели изменения, внесенные в Декрет Президента по вопросам размещения (распространения) рекламы, проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года», а также проект Закона «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».





