Сенаторы одобрили новации, вносимые в Налоговый кодекс

Сегодня в ходе шестой сессии верхней палаты Парламента члены Совета Республики дали согласие на внесение изменений в Налоговый кодекс. Документом меняются отдельные ставки налогов. Однако, по словам министра финансов Юрия Селиверстова, изменения и дополнения в Налоговый кодекс ориентированы в основном на то, чтобы ставки отдельных налогов соответствовали требованиям времени. Министр подчеркнул:

– Документ предусматривает стандартную индексацию на инфляцию ставок по платежам, установленным в абсолютных значениях. Так, проиндексирован на 7,2% ставки земельного, экологического налогов и некоторых других. Ставки налога на игровой бизнес, индексация которых не производилась уже в течение трех лет, проиндексированы на 10%. На табачные изделия акцизы увеличиваем с опережением – на 15%, а также вводим акциз на жидкости для электронных систем курения.

Кроме того, предусматриваются дополнительные меры, направленные на увеличение доходов бюджета. С 1 января 2023 года вводятся повышенные ставки земельного налога или арендной платы за объекты, срок строительства которых превышает три года. Также вводится НДС для иностранных организаций и предпринимателей при электронной дистанционной продаже товаров.

По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, граждан также волнует налог на недвижимость, или, иначе говоря, вводимый налог на квартиры. Она рассказала:

– Да, мы вводим этот налог, но в то же время льготы для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов сохранятся. Кроме того, для пенсионеров эта льгота сохранится независимо от того, с кем проживает человек.

Это обеспечит одинаковый подход в налогообложении собственников индивидуальных сооружений, в том числе в сельской местности, которые уже сегодня являются плательщиками этого налога, с собственниками недвижимости в многоквартирных домах.

В ходе обсуждения сенаторы пришли к единому мнению, что изменения ориентированы преимущественно на решение практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты налогов, а также улучшение налогового администрирования.