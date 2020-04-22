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  2. Сенаторы одобрили изменения в закон о борьбе с легализацией преступных доходов

Сенаторы одобрили изменения в закон о борьбе с легализацией преступных доходов

Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» одобрен сегодня сенаторами в ходе второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси.


Суть изменений обозначил заместитель Председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко:

— Данный законопроект приводит закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» в соответствие с Декретом Президента от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики» и Указом от 1 декабря 2015 года № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» — в части урегулирования вопросов идентификации участников финансовых операций. Также закон приводится в соответствие с иными нормативными правовыми актами в области обеспечения национальной безопасности.

По мнению председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова, принятие этого законопроекта позволит повысить эффективность созданной в Беларуси системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма:

— Все новации этого законопроекта направлены на предотвращение правонарушений в сфере оборота электронных денег.

В повестке дня сегодняшней сессии Совета Республики 14 вопросов. Сенаторы намерены рассмотреть изменения в закон о племенном деле в животноводстве и ратифицировать ряд международных соглашений.

Фото: БЕЛТА


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