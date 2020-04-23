Сенаторы обсудили новации законодательства по защите интеллектуальной собственности

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К дискуссии были приглашены представители государственных органов, которые непосредственно участвуют в разработке законопроекта, а также представители судебного, адвокатского, научного и экспертного сообщества.рассказалПо его словам, за более чем 20 лет действия Гражданского кодекса в законодательстве об интеллектуальной собственности произошли существенные изменения., — отметил заместитель председателя комиссии.В частности, уточняется перечень объектов интеллектуальной собственности, в который включены произведения, исполнения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений и породы животных, топологии интегральных микросхем. Называются случаи, когда лица не могут претендовать на признание в качестве авторов (соавторов) результата интеллектуальной деятельности. Здесь речь идет о лицах, не внесших личного творческого вклада, то есть оказавших автору только техническую, консультационную, организационную или материальную помощь либо только способствовавших оформлению прав на такой результат.Закрепляется норма о том, что отсутствие запрета со стороны правообладателя не означает разрешение. Впервые в отечественном законодательстве предлагается закрепить презумпцию творческого характера деятельности, которая привела к созданию произведения. То есть в случае возникновения спора, является ли определенная работа объектом авторского права, отсутствие творчества при создании такого произведения должно быть доказано в судебном порядке лицом, ставящим под сомнение охраноспособность произведения.Кроме того, предполагается увеличение срока действия исключительного права на произведение после смерти автора с 50 до 70 лет. Существенные изменения затрагивают нормы, посвященные охране фирменных наименований. В качестве субъекта права на фирменное наименование предлагается определить только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Право использования фирменного наименования другому лицу может быть предоставлено на основании договора франчайзинга. Статья, посвященная распоряжению секретом производства (ноу-хау), дополнена нормой, согласно которой такой договор должен предусматривать обязательства сторон по обеспечению конфиденциальности составляющих его сведений.Активная дискуссия развернулась вокруг новой редакции статьи 1018 Гражданского кодекса о сроке действия свидетельства на товарный знак. Согласно проекту, срок действия свидетельства на товарный знак составляет десять лет и исчисляется с даты поступления заявки в патентный орган., — пояснил Виктор Чайчиц.