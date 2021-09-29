Сенаторы и работники Секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ

Фото Совета Республики

28 сентября во время проведения специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов.В результате сотрудник Комитета государственной безопасности был смертельно ранен.