Сенаторы и работники Секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ

Члены Совета Республики и работники Секретариата во главе с заместителем председателя Совета Республики Анатолием Исаченко возложили цветы к зданию Комитета государственной безопасности Республики Беларуси и почтили память сотрудника, погибшего накануне при выполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
Фото Совета Республики
28 сентября во время проведения специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов.
В результате сотрудник Комитета государственной безопасности был смертельно ранен.