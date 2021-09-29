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  2. Сенаторы и работники Секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ

Сенаторы и работники Секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ

Члены Совета Республики и работники Секретариата во главе с заместителем председателя Совета Республики Анатолием Исаченко возложили цветы к зданию Комитета государственной безопасности Республики Беларуси и почтили память сотрудника, погибшего накануне при выполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента. 

Фото Совета Республики

28 сентября во время проведения специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. 

В результате сотрудник Комитета государственной безопасности был смертельно ранен. 
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