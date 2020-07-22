Сенатор Татьяна Рунец встретилась с трудовым коллективом Минского завода игристых вин

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец сегодня встретилась с трудовым коллективом ОАО «Минский завод игристых вин». Сенатор ознакомилась с производственным процессом, финансово-экономическим состоянием предприятия, перспективами его развития.

– Завод работает стабильно. Несмотря на пандемию, здесь увеличились объемы производства, предприятие получило хорошую прибыль. А это положительно влияет на зарплату работников, предоставляемый соцпакет. Радует, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос экспорт. Но на достигнутом останавливаться нельзя. Предприятие должно стремиться вперед: расширять географию экспортных поставок, линейку новых продуктов, чтобы в том числе создавать рабочие места, – считает Татьяна Рунец.

Председатель Постоянной комиссии отметила, что встречи с трудовыми активами полезны прежде всего для законотворческой деятельности:

– Улучшение производственных показателей – это прекрасно. Но самое важное – люди. По их глазам всегда видно, довольны ли они своей работой. Да и психологический климат в коллективе чувствуется сразу. На заводе нет текучки кадров, все трудятся с удовольствием. Ведь в государстве многое делается для поддержки предприятий.

Минский завод игристых вин вошел в десятку промышленных предприятий страны, занесенных по итогам работы за 2019 год на Республиканскую доску почета. За январь – май 2020-го завод получил прибыль в размере более 4 миллионов рублей. Темп роста к уровню аналогичного периода минувшего года – 185,3%. Среднемесячная зарплата в целом по обществу составила 1534,2 рубля, в том числе по головному предприятию – 1720,5 рубля и сельскохозяйственному филиалу – 1105,9 рубля.

На предприятии развита деятельность профсоюзного комитета. Для сотрудников и членов их семей проводятся культурно-массовые мероприятия, уделяется внимание оздоровлению работников. Например, организуется посещение спортивных секций, тренажерного зала, закупаются путевки в детские лагеря.