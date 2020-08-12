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Сенатор Шатликова: уверена, что мир и спокойствие в обществе восстановятся

Конструктивное мнение должно быть в Беларуси услышано, от кого бы оно ни исходило. Но это должно происходить в рамках правового поля. Об этом, комментируя беспорядки в Минске и других городах страны, заявила порталу sb.by член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова.

Сенатор обращает внимание, что состоявшиеся 9 августа в Беларуси президентские выборы показали высокую активность наших граждан:

- Особенно в Брестской области, где явка составила более 90 %. Это свидетельствует о неравнодушии наших граждан к будущему своей страны.

По мнению Тамары Шатликовой, независимо от того, за какого кандидата голосовал тот или иной избиратель, каждый человек в нашей стране должен быть услышан:

- Но услышан в рамках правового поля, а не тем способом, который мы, к сожалению, наблюдаем ныне и в Минске, и в нашем любимом Бресте. Люди, в том числе молодые, собираются с различными целями - кто-то просто посмотреть, кто-то - поддержать, кто-то - поучаствовать. Но основной костяк составляют люди, которые дестабилизируют обстановку. Им очень важно нарушить покой граждан, показать, что их избивают - и потом выложить, наверное, это в интернет, чтобы вызвать негативную реакцию других граждан по отношению к государству.

Сенатор убеждена, что подобное поведение совершенно неприемлемо:

- Я считаю, что в нашей стране есть над чем работать, встречаются и различные недостатки - ведь не ошибается лишь тот, кто не работает. Поэтому конструктивное мнение должно быть в нашей стране услышано, от кого бы оно ни исходило. Но это, повторюсь, должно происходить в рамках правового поля. А на то, что происходит сегодня (в ходе протестные вечерних мероприятий. - Прим. авт.), больно смотреть. Брест в прошлом году отпраздновал свое тысячелетие, был к этой дате весьма благоустроен. Участники же нынешних беспорядков выдергивали лавочки с памятными табличками, установленные горожанами, вырывали плитку… Конечно, это не может нравиться. Как никому не нравится шум, который каждый вечер устраивается участниками акций и мешает отдыху законопослушных граждан. Но я выражаю уверенность, что вскоре это пройдет и мы заживем мирной и спокойной жизнью, решая те проблемы, которые общество ставит перед государством.

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