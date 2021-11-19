Сенатор: польские власти отнесли беженцев из стран Ближнего Востока к людям второго сорта

Такое мнение sb.by высказала член Совета Республики Национального собрания Татьяна Абель. Она подчеркнула, что человеческая жизнь всегда была и остается величайшей ценностью:

– И когда в центре цивилизованной Европы мы видим полное попрание прав человека со стороны польских властей, невольно задумываемся, к чему же идет современный мир.

По словам парламентария, коллективный Запад, многоголосьем говоря о правах человека, продолжает вводить новые санкционные меры в отношении Беларуси:

– Только мы, белорусы, как никто знаем цену свободы и мирной жизни, уважаем и ценим человеческие права. Мы умеем сострадать и не можем себе позволить оставить в беде тех, кто потерял самое дорогое, – свой дом, свою родину… Мы не делим людей по национальности, полу или возрасту и всегда готовы помочь каждому, о чем свидетельствуют тонны гуманитарных грузов, направленных к белорусско-польской границе. А вот польские власти, видимо, отнесли беженцев из стран Ближнего Востока к людям второго сорта, недостойным иметь никаких прав. Думаю, сегодня каждый белорус уповает на здравый смысл Запада, который в мирном диалоге с нами как можно скорее найдет выход из сложившейся ситуации.