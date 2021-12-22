Сенатор: по фактам, озвученным Эмилем Чечко, в Польше необходимо провести проверку

– отметила сенатор. –По словам Екатерины Серафинович, несмотря на всю закрытость, в инфопространстве ранее появлялись свидетельства о том, что один из польских военнослужащих покончил жизнь самоубийством, другой скончался от сердечного приступа. И вот новый факт – побег военнослужащего на белорусскую сторону.– сказала сенатор.Она напомнила, что бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Скипшак призвал расстрелять ушедшего в Беларусь солдата.– подытожила Екатерина Серафинович.