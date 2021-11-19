Сенатор: отношение Польши к беженцам вызывает недоумение и возмущение

Об этом заявила sb.by член Совета Республики Национального собрания Алла Смоляк:

фото таты кавериной.

– Наша белорусская земля знает, что такое боль и горе. Память о военных событиях, когда погиб каждый третий белорус, жива. И сегодня, в современном цивилизованном мире, в XXI веке, когда видишь то нечеловеческое отношение, те издевательства, которым подвергает Польша беженцев, испытываешь возмущение, недоумение. Использование светошумовых гранат, газа, водометных машин в отношении безоружных людей, детей и женщин – это кощунство, преступление. Сложно представить эмоции беженцев, которые, оставив родные дома, отправились в путь к новой жизни и столкнулись с такой жестокостью, бессердечностью, получили газ в глаза, были облиты ледяной водой в минусовую температуру.

По словам сенатора, удивляет реакция коллективного Запада, точнее практически полное ее отсутствие:

– Силовые структуры Польши должны отказаться от выполнения убийственных, нарушающих международное законодательство приказов тех, кто оторвался от реальности.