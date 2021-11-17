Главная Сенатор Лискович рассказал, как чувствуют себя беженцы после вчерашней атаки со стороны Польши Опубликовано: 17.11.2021 12:19:00 2903 Сенатор Лискович рассказал, как чувствуют себя беженцы после вчерашней атаки со стороны Польши Сенатор Лискович рассказал, как чувствуют себя беженцы после вчерашней атаки со стороны Польши. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Лискович беженцы граница Светлана ИСАЕНОК Написать автору Версия для печати Новости и статьи