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  2. Сенатор Лискович рассказал, как чувствуют себя беженцы после вчерашней атаки со стороны Польши

Сенатор Лискович рассказал, как чувствуют себя беженцы после вчерашней атаки со стороны Польши

Сенатор Лискович рассказал, как чувствуют себя беженцы после вчерашней атаки со стороны Польши.

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