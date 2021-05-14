Сенатор Лискович посетил многодетную семью Пантюхиных

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, руководство администрации Советского района и представители РОО “Белая Русь” сегодня посетили многодетную семью Пантюхиных и поздравили их с наступающим Днем семьи.
Ольга и Вадим Пантюхины воспитывают пятерых детей. Старшему Алексею 12 лет, Василисе – 9, Виталине – 7, Вите – 3, а младшей Любиме недавно исполнился годик. Многодетная мама признается, что поздравление с Днем семьи стало для них приятной неожиданностью. В целом государство очень поддерживает семью, говорит Ольга:
– Немаловажно бесплатные учебники и питание для детей в школе. Управление социальной защиты периодически помогает нам финансово. Также пользуемся услугами социального такси, особенно когда надо отвезти ребенка к врачу.
У маленького Вити синдром Дауна. Как рассказывает Вадим Пантюхин, когда Ольга была беременна, родители уже знали, что велика вероятность рождения ребенка с особенностями.
– Мы даже не обсуждали этот вопрос, сразу решили, что неважно, насколько трудно нам будет – это наш сын, – говорит многодетный папа. – Витя очень активный и позитивный мальчик. Он приносит нам столько радости!..
– Мы считаем, что счастье заключено в каждом человеке, а наша семья – это прежде всего любовь, забота друг о друге, – уверена мама.
Глава администрации Советского района Сергей Хильман сообщил, что принято решение заявить ходатайство о награждении Ольги Пантюхиной орденом Матери. Он также отметил, что на сегодня в Советском районе проживает 757 многодетных семей, из них 48 имеют пять и более детей.
– Конечно, это важно, ведь демографическая безопасность – одна из составляющих национальной безопасности страны. В преддверии Дня семьи мы встречаемся с такими семьями, изучаем проблемы. Всегда есть моменты, которые нужно дополнительно обсудить. Думаю, это тоже действует как пропаганда семейных ценностей. Они, как мы видим сегодня по странам Запада, теряют актуальность, а это противоречит нашим христианским ценностям, на которых формировался наш народ и были воспитаны мы, – считает Сергей Хильман.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Сенатор Лискович посетил многодетную семью Пантюхиных
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