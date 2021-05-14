Сенатор Лискович посетил многодетную семью Пантюхиных

Ольга и Вадим Пантюхины воспитывают пятерых детей. Старшему Алексею 12 лет, Василисе – 9, Виталине – 7, Вите – 3, а младшей Любиме недавно исполнился годик. Многодетная мама признается, что поздравление с Днем семьи стало для них приятной неожиданностью. В целом государство очень поддерживает семью, говорит Ольга:У маленького Вити синдром Дауна. Как рассказывает Вадим Пантюхин, когда Ольга была беременна, родители уже знали, что велика вероятность рождения ребенка с особенностями.говорит многодетный папа.– уверена мама.сообщил, что принято решение заявить ходатайство о награждении Ольги Пантюхиной орденом Матери. Он также отметил, что на сегодня в Советском районе проживает 757 многодетных семей, из них 48 имеют пять и более детей.– считает Сергей Хильман.Алина ДАНИЛОВИЧ