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  2. Сенатор: консолидация общества — лучшее из изобретенных человечеством лекарств

Сенатор: консолидация общества — лучшее из изобретенных человечеством лекарств

Консолидация общества  это лучшее лекарство, которое изобрело человечество в процессе своей эволюции. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец.

Фото: архив БЕЛТА

Весь исторический опыт развития человеческой цивилизации свидетельствует, что кризисные явления (войны, революции, эпидемии, стихийные бедствия) всегда были своего рода лакмусовой бумажкой уровня устойчивости государственных и общественных институтов, развитости правового и гражданского самосознания людей. Это проверка мобилизационной способности власти эффективно противостоять возникшей угрозе, максимально обеспечить и защитить жизнь и здоровье населения, отметил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что 2020-й является особым и символичным для Беларуси — это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летия обретения государственного суверенитета. "Весь мир дестабилизирован и в экономическом, и в социальном, и в правовом отношении последствиями развития пандемии коронавируса. И сейчас очень важно помнить, что залогом успешного преодоления любых кризисных явлений и потрясений является индивидуальная и коллективная ответственность людей, опирающаяся при этом на административный и финансовый ресурс государства", — считает Сергей Сивец.

"Именно консолидация усилий институтов гражданского общества и уполномоченных государственных органов позволит в максимально короткие сроки и с наименьшими издержками преодолеть последствия глобальных кризисных явлений и в итоге укрепить свой государственный иммунитет относительно вызовов и угроз современности", — убежден он. Одновременно это еще и практическая возможность протестировать весь государственный и общественный аппарат, правовую систему страны на предмет комплексности, системности и эффективности оперативного реагирования на быстро меняющиеся обстоятельства окружающего мира, добавил Сергей Сивец.
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