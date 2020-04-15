Сенатор: консолидация общества — лучшее из изобретенных человечеством лекарств

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БЕЛТА

Весь исторический опыт развития человеческой цивилизации свидетельствует, что кризисные явления (войны, революции, эпидемии, стихийные бедствия) всегда были своего рода лакмусовой бумажкой уровня устойчивости государственных и общественных институтов, развитости правового и гражданского самосознания людей. Это проверка мобилизационной способности власти эффективно противостоять возникшей угрозе, максимально обеспечить и защитить жизнь и здоровье населения, отметил парламентарий.Сенатор подчеркнул, что 2020-й является особым и символичным для Беларуси — это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летия обретения государственного суверенитета., — считает Сергей Сивец., — убежден он. Одновременно это еще и практическая возможность протестировать весь государственный и общественный аппарат, правовую систему страны на предмет комплексности, системности и эффективности оперативного реагирования на быстро меняющиеся обстоятельства окружающего мира, добавил Сергей Сивец.