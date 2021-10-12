Сенатор Капуцкая рассказала о плюсах введения национального государственного экзамена

Об этом член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор молодечненской средней школы № 14 Калина Капуцкая рассказала журналистам по итогам совещания у Президента по обсуждению вопросов законодательного совершенствования национальной системы образования. По ее словам, одной из дискуссионных тем стало введение национального государственного экзамена:
Архивное фото
– Для нас это новое явление. С тем, что необходимо вводить такой вид экзамена, согласны не все. Однако, как показали встречи, диалоговые площадки, разговоры с выпускниками, родителями, введением единого экзамена, который одновременно будет являться и выпускным, и вступительным, мы решаем ряд проблем, снимаем определенные вопросы. В первую очередь – нагрузку на нашего выпускника. Сегодня ему приходится сдавать выпускной экзамен в школе и через небольшой отрезок времени – централизованное тестирование. При сдаче единого экзамена, как предполагается, у него останется время, будет возможность для дальнейшего прохождения вступительной кампании. Также снимается вопрос формы сдачи экзамена. Сейчас наши дети готовятся и к изложению, и к контрольной работе, а при поступлении – к тесту. Введение единого государственного экзамена облегчит работу и педагогу, и ребенку. Говорили и о том, что повысится ответственность педагога за оценивание знаний учащихся. Проверка тестирования объективна, независима. И нам бы очень хотелось, чтобы тесты подтвердили ту отметку, которую ребенок будет иметь в течение года.
На совещании Глава государства отдельно акцентировал внимание на том, что за результатами тестирования мы не видим порой конкретного человека.
– И этот момент мы проговаривали, – отметила Калина Капуцкая. – Это действительно важно при поступлении в высшие учебные заведения. Выход может быть найден путем введения профильного экзамена или собеседования, которое может показать, способен ли тот или иной выпускник обучаться в этом вузе. Важны и рекомендации педагогического совета. Будет введено много специализированных льгот для специализированных классов: спортивных, военно-патриотических, педагогических. Мы хотим видеть конкретного ребенка еще на этапе становления, когда он только пытается понять и осмыслить, кем он хочет быть.