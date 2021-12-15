Гедич о заявлениях еврочиновников: они могут говорить много красивых слов, но реальных дел не предпринимают

Сенатор рассказал, что люди, которые помогают беженцам в ТЛЦ, с удивлением читают новости о действиях ЕС:Сенатор напомнил, что белорусская сторона, заявив о своей готовности помочь, являясь приверженцем гуманистических целей, продолжает делать свою работу очень хорошо.Сенатор также уточнил, что за прошедшие сутки было зарегистрировано около 100 обращений за медицинской помощью. В больницах продолжают находиться 5 детей, в том числе трое новорожденных.По словам сенатора, сегодня в ТЛЦ работают представители Международной организации по миграции. Они будут содействовать добровольному возвращению на родину тех беженцев, которые этого хотят.