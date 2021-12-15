Гедич о заявлениях еврочиновников: они могут говорить много красивых слов, но реальных дел не предпринимают

Игорь Гедич, член Совета Республики, уже долгое время работает в лагере беженцев. Он сообщил журналистам, что в ТЛЦ остаются около 800 человек. Порядка 40% из них - это женщины и дети:
- Люди шли сюда с определенными мечтами, пожеланиями. Они хотят добиться своей цели. Их пригласили в Европу и они надеются, что рано или поздно они там окажутся.
Сенатор рассказал, что люди, которые помогают беженцам в ТЛЦ, с удивлением читают новости о действиях ЕС:
- Я наблюдаю визиты некоторых европейских чиновников. В частности, в Польшу, их встречи с определёнными политиками, громогласные заявления о якобы решенном вопросе на нашей границе. Слова этих политиков вызывают удивление. Они могут говорить много красивых слов, но реальных дел, как мы видим, не предпринимают.
Сенатор напомнил, что белорусская сторона, заявив о своей готовности помочь, являясь приверженцем гуманистических целей, продолжает делать свою работу очень хорошо.
Сенатор также уточнил, что за прошедшие сутки было зарегистрировано около 100 обращений за медицинской помощью. В больницах продолжают находиться 5 детей, в том числе трое новорожденных.
По словам сенатора, сегодня в ТЛЦ работают представители Международной организации по миграции. Они будут содействовать добровольному возвращению на родину тех беженцев, которые этого хотят.