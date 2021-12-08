Сенатор: беженцы – инструмент давления Запада на Беларусь, ее миролюбивую политику и экономику

, – сказал сенатор. –По словам Олега Дьяченко, каждый здравомыслящий человек сегодня понимает: ситуация на белорусско-польском пограничье создана искусственно и носит характер заранее спланированной западными спецслужбами диверсии., – отметил сенатор.