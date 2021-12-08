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  2. Сенатор: беженцы – инструмент давления Запада на Беларусь, ее миролюбивую политику и экономику

Сенатор: беженцы – инструмент давления Запада на Беларусь, ее миролюбивую политику и экономику

Беженцы – инструмент коллективного Запада для оказания давления на Беларусь, на ее миролюбивую политику и стабильно развивающуюся экономику. Такое мнение высказал член Совета Республики Олег Дьяченко, сообщает БЕЛТА


– Уже месяц на западных рубежах нашей Родины разворачивается трагедия нескольких тысяч беженцев, уверовавших в популистские обещания европейских политиков и устремившихся в Германию в поисках лучшей жизни. По указке из Брюсселя люди были беспринципно и безответственно остановлены польско-прибалтийскими милитаристами: на их пути выставлен глубоко эшелонированный заслон из колючей проволоки и военной техники, создана настоящая линия Маннергейма, – сказал сенатор. – В польской приграничной зоне введено чрезвычайное положение, запрещена работа средств массовой информации, гуманитарных организаций, а пропагандистские центры по инструкции специальных служб преднамеренно вводят в заблуждение зарубежную общественность относительно причин возникновения миграционного кризиса и реального положения дел на границе.


По словам Олега Дьяченко, каждый здравомыслящий человек сегодня понимает: ситуация на белорусско-польском пограничье создана искусственно и носит характер заранее спланированной западными спецслужбами диверсии.

– Беженцы являются инструментом коллективного Запада для оказания давления на Беларусь, на ее миролюбивую политику и стабильно развивающуюся экономику. Мы стали очевидцами того, как рассыпалась в прах европейская концепция прав человека и предан забвению европейский лозунг "Свобода, равенство и братство", о которых десятилетиями со всех трибун демагогически вещали западные гуманисты и либералы, – отметил сенатор.


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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ , Алексей БИБИКОВ
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