Сенатор: беспомощность ЕС в решении проблем беженцев и циничное отношение к их судьбам очевидны

Таким мнением поделился член Cовета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков, передает БЕЛТА.
– В нашей стране произошло событие, которое в очередной раз подтвердило, что в целях защиты своего суверенитета, безопасности Беларусь готова предпринимать самые решительные шаги в международных отношениях. Президентом в рамках ответных мер на демонстративно недружественные действия Европейского союза, его государств-членов внесен в Парламент законопроект "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Реакция на сложившийся характер наших взаимоотношений жесткая и принципиальная. Ключевым моментом здесь является то, что действия нашей страны являются вынужденными и носят характер защитных мер от комплексного безосновательного, в том числе санкционного, давления на нашу страну со стороны ЕС. Необходимо также учитывать, что сам Европейский союз не в полной мере выполняет свои обязательства по соглашению, свидетельством чему является ситуация с беженцами в Литве, Латвии, Польше, – обратил внимание Феликс Яшков.
Вместе с тем сенатор отметил еще один важный момент: Беларусь действует строго в рамках правового поля. Республика воспользовалась предусмотренным соглашением правом приостановить его действие с официальным уведомлением об этом иной стороны.
– Уверен, что западные юристы-крючкотворы при всем старании не найдут ни малейшей возможности обвинить нас в нарушении норм международного права. Чего же в итоге добился Европейский союз своими недальновидными действиями? Западные соседи получили серьезный кризис с нелегальными мигрантами, который день ото дня становится масштабнее и при определенных условиях способен перерасти в кризис политический в отдельно взятых странах Евросоюза. Совершенно очевидными стали беспомощность европейских структур в решении возникших проблем, их циничное отношение к судьбам беженцев. Евросоюз не желает обсуждать проблемы, сложившиеся в связи с нелегальной миграцией, отсутствует элементарное согласие внутри Европейского союза относительно практических мер по разрешению этой непростой ситуации. Решения и действия европейцев крайне негативно сказались на борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, – подчеркнул Феликс Яшков.
Сенатор уточнил, что от нашей страны европейцы получили еще один наглядный урок, который показывает, как необходимо отвечать на недружественные действия и защищать свои национальные интересы.
– Наша страна использует ресурсы, которые раньше тратились в рамках исполнения соглашения, на укрепление своей пограничной безопасности. Желание европейских стран навязать нам свою модель развития, грубое вмешательство в наши внутренние дела, беспрецедентное санкционное давление по надуманным поводам, политика двойных стандартов, стремление политизировать технические, экономические вопросы международных взаимоотношений закономерно получат адекватный, своевременный и действенный ответ со стороны нашего государства. И решение нашего Президента о внесении в Парламент законопроекта о приостановлении действия соглашения – наглядное тому подтверждение, – заключил Феликс Яшков.
Фото: БЕЛТА