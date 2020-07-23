Сенатор: белорусы хотят жить в спокойной стабильной стране

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поделился мнением о ходе избирательной кампании в нашей стране.

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– Нынешняя президентская кампания началась необычно для Беларуси. Несвойственно это для белорусской политической культуры, менталитета, когда кандидаты в кандидаты переносят агитационный период на сбор подписей и используют оскорбления, ненужную лексику, атакуют женщин и правоохранительные органы, – считает Сергей Рачков. – Я определенное время проработал на Востоке, в арабских странах, и там есть выражение: «Чем тише ты говоришь, тем больше шансов, что тебя услышат». Но я как сенатор хочу сказать очень четко и громко: это недопустимо, неправомерно, несвойственно белорусам, которые хотят жить в спокойной стабильной стране, растить детей, заниматься делом, добиваться успехов, а они у нас есть.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности заметил, что в мире сейчас наблюдается неспокойная ситуация, а попытаться перенести это неспокойствие в нашу спокойную страну – опрометчиво.

– Я не вижу сейчас глобальных внешних угроз для Республики Беларусь. И это, в частности, благодаря той миролюбивой внешней политике, которую мы проводим в последние десятилетия. В этой сфере мы достигли значительных успехов: нас стали больше узнавать, нам стали больше доверять, нас более справедливо оценивают, – подчеркнул сенатор.