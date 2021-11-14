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  2. Сенатор Басков: постараемся помочь беженцам и поддержать их по максимуму

Сенатор Басков: постараемся помочь беженцам и поддержать их по максимуму

Жизнь в стихийном лагере беженцев, что разбит в 20 километрах от Гродно, становится все более упорядоченной. Как и обещала белорусская сторона, регулярно подвозятся продукты питания, вода, теплая одежда и обувь. Оборудованы стационарные пункты электропитания, где беженцы круглосуточно могут подзарядить планшеты и мобильные телефоны. Буквально полчаса назад установлены биотуалеты и контейнеры для сбора мусора.


Сенаторы Виктор Лискович и Дмитрий Басков только что детально проинспектировали временные жилища иностранцев, пройдя весь лагерь в сопровождении журналистов, что называется, вдоль и поперек. Трогательной была встреча с восьмилетним Натаном, которому вчера поздно вечером гродненские медики оперативно отремонтировали сломавшиеся протезы. 


В общем, пока представители польских силовиков избивают и травят беженцев газом, белорусы стараются максимально облегчить им жизнь.


Комментируя увиденное сегодня, сенатор Дмитрий Басков констатировал:

- Не хочется говорить высокопарных слов, мы здесь, чтобы максимально помочь несчастным, ставшим заложниками обстоятельств и произвола польских властей.









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