Сенатор Басков: постараемся помочь беженцам и поддержать их по максимуму

Сенаторы Виктор Лискович и Дмитрий Басков только что детально проинспектировали временные жилища иностранцев, пройдя весь лагерь в сопровождении журналистов, что называется, вдоль и поперек. Трогательной была встреча с восьмилетним Натаном, которому вчера поздно вечером гродненские медики оперативно отремонтировали сломавшиеся протезы.В общем, пока представители польских силовиков избивают и травят беженцев газом, белорусы стараются максимально облегчить им жизнь.Комментируя увиденное сегодня, сенатор Дмитрий Басков констатировал: