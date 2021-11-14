Сенатор Басков: постараемся помочь беженцам и поддержать их по максимуму

Жизнь в стихийном лагере беженцев, что разбит в 20 километрах от Гродно, становится все более упорядоченной. Как и обещала белорусская сторона, регулярно подвозятся продукты питания, вода, теплая одежда и обувь. Оборудованы стационарные пункты электропитания, где беженцы круглосуточно могут подзарядить планшеты и мобильные телефоны. Буквально полчаса назад установлены биотуалеты и контейнеры для сбора мусора.
Сенаторы Виктор Лискович и Дмитрий Басков только что детально проинспектировали временные жилища иностранцев, пройдя весь лагерь в сопровождении журналистов, что называется, вдоль и поперек. Трогательной была встреча с восьмилетним Натаном, которому вчера поздно вечером гродненские медики оперативно отремонтировали сломавшиеся протезы.
В общем, пока представители польских силовиков избивают и травят беженцев газом, белорусы стараются максимально облегчить им жизнь.
Комментируя увиденное сегодня, сенатор Дмитрий Басков констатировал:
- Не хочется говорить высокопарных слов, мы здесь, чтобы максимально помочь несчастным, ставшим заложниками обстоятельств и произвола польских властей.