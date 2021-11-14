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  2. Сенатор Басков: беженцы обеспечены гуманитарной и медицинской помощью

Сенатор Басков: беженцы обеспечены гуманитарной и медицинской помощью

Об этом заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Будучи на белорусско-польской границе, он оценил, как выполняются поручения Главы государства по распределению гуманитарной и оказанию медицинской помощи:


- Вижу, что беженцы всем обеспечены. У них есть еда и вода. На моих глазах уже два раза привозили дрова. Это помогает пережить холодные ночи. Эмоции сильные. Особенно жалко детей, которые оказались в таких условиях. Но эти люди никуда уезжать не хотят. Президент предложил расселить беженцев в ближайших санаториях, и для этого все было уже подготовлено, но те отказались. До последнего ждут коридор, чтобы пройти границу.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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