Сенатор Алла Смоляк: живое общение с людьми – эффективный инструмент обратной связи

Участники обсудили социально-экономическое развитие страны, Гомельского региона, родного края. Сенатор отметила, что за годы независимости наша страна достигла многого, состоялось как независимое суверенное государство., – сказала Алла Смоляк.Сенатор привела подтверждающую статистику. В прошлом году в Гомельской области, несмотря на сложные погодные условия, которые все время преподносят нам сюрпризы, было намолочено 1 млн тонн зерна. Хороший задел обеспечили хлеборобы и нынче, в том числе и в Хойникском районе.Сельчане задали депутату немало волнующих их вопросов. В частности, они хотели, чтобы возобновилось утраченное государственное транспортное сообщение в направлении столицы и Речицы. Прозвучали предложения о расширении преференций и льгот для частного бизнеса в небольших районах, где доходы жителей скромнее, уровень жизни ниже. В этом плане не помешали бы и коррективы в таможенное законодательство. Все озвученные темы сенатор взяла на контроль. Их перечень был дополнен в ходе "прямой линии" и приема жителей Хойникского района. Так, одна из жительниц нуждается в том, чтобы коммунальщики спилили проблемное дерево у ее дома. Еще один сельчанин выступил с предложением о внесении изменений в нормативные документы, регламентирующие перечень платных услуг МЧС. С обсуждения не сходила тема борьбы с коронавирусом, который отступает, но не уходит совсем, а потому меры безопасности должны сохраняться., – подытожила Алла Смоляк.Фото: Артем Карпенко