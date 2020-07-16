Сенатор Алла Смоляк: живое общение с людьми – эффективный инструмент обратной связи

Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке и культуре провела встречу с жителями Судковского сельсовета Хойникского района.
Участники обсудили социально-экономическое развитие страны, Гомельского региона, родного края. Сенатор отметила, что за годы независимости наша страна достигла многого, состоялось как независимое суверенное государство.
– Беларусь – это прежде всего ее замечательные люди. Своим трудом, идеями и стремлением они помогают ей развиваться, обретать мощь и авторитет, – сказала Алла Смоляк. – Большой вклад в это вносят труженики аграрного сектора. Благодаря им в значительной степени достигнута продовольственная безопасность Беларуси.
Сенатор привела подтверждающую статистику. В прошлом году в Гомельской области, несмотря на сложные погодные условия, которые все время преподносят нам сюрпризы, было намолочено 1 млн тонн зерна. Хороший задел обеспечили хлеборобы и нынче, в том числе и в Хойникском районе.
Сельчане задали депутату немало волнующих их вопросов. В частности, они хотели, чтобы возобновилось утраченное государственное транспортное сообщение в направлении столицы и Речицы. Прозвучали предложения о расширении преференций и льгот для частного бизнеса в небольших районах, где доходы жителей скромнее, уровень жизни ниже. В этом плане не помешали бы и коррективы в таможенное законодательство. Все озвученные темы сенатор взяла на контроль. Их перечень был дополнен в ходе "прямой линии" и приема жителей Хойникского района. Так, одна из жительниц нуждается в том, чтобы коммунальщики спилили проблемное дерево у ее дома. Еще один сельчанин выступил с предложением о внесении изменений в нормативные документы, регламентирующие перечень платных услуг МЧС. С обсуждения не сходила тема борьбы с коронавирусом, который отступает, но не уходит совсем, а потому меры безопасности должны сохраняться.
– Живое общение с людьми для власти – эффективный инструмент обратной связи. Он позволяет своевременно узнавать о проблемах, волнующих людей, и оперативно на них реагировать, – подытожила Алла Смоляк.
Фото: Артем Карпенко
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Сенатор Алла Смоляк: живое общение с людьми – эффективный инструмент обратной связи
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