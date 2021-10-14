Сенатор Анатолий Исаченко заложил новый яблоневый сад вместе с учащимися Марьиногорского аграрно-технического колледжа

500 саженцев яблонь белорусских сортов Анатолий Исаченко высадил вместе с ребятами на территории, закрепленной за учебным заведением. О важности труда на земле в воспитании молодежи на совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране говорил Президент.отметил во время трудовой акции в Марьиной Горке заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. –На встрече со студентами и преподавателями заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко подчеркнул перспективность садоводческой отрасли в стране, но при условии придания ей динамики: «Зачем завозить яблоки из-за рубежа, если у нас своих мощностей хватает? На выставке, которую подготовили в Марьиногорском колледже, мы увидели и попробовали яблоки, выращенные на Минщине. У них замечательный вкус с легкой кислинкой, красивый вид и хорошие свойства хранения».Анатолий Исаченко во время закладки нового яблоневого сада отметил, что в основе будущего сельскохозяйственной отрасли – любовь к труду, которую нужно привить молодежи сегодня. Для этого, по мнению вице-спикера Совета Республики, необходимо и в дальнейшем популяризировать рабочие профессии. В ближайших планах Марьиногорского аграрно-технического колледжа – экскурсии учащихся на передовые сельхозпроизводства страны.- рассказал сенатор.Анатолий Исаченко высказал благодарность руководству Пуховичского райисполкома, колледжа, главе крестьянского хозяйства «СпартанАгро» за то, что они откликнулись на предложение реализовать данную акцию. Сенатор также поздравил женщин-преподавателей учебного заведения с Днем матери.говорит. –