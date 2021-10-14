Сенатор Анатолий Исаченко заложил новый яблоневый сад вместе с учащимися Марьиногорского аграрно-технического колледжа

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня встретился со студентами учреждения образования – Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени Владимира Лобанка.
500 саженцев яблонь белорусских сортов Анатолий Исаченко высадил вместе с ребятами на территории, закрепленной за учебным заведением. О важности труда на земле в воспитании молодежи на совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране говорил Президент.
- Мы выполняем поручение Главы государства о закреплении яблоневых садов за университетами, колледжами, школами, - отметил во время трудовой акции в Марьиной Горке заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. – Проводим посадку сада с применением новейшей технологии. Учащиеся на протяжении учебы будут наблюдать, как растут деревья, и вести свой мониторинг, что для того или иного сорта лучше. Примечательно, что мы используем сорта отечественной селекции, например «Алеся».
На встрече со студентами и преподавателями заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко подчеркнул перспективность садоводческой отрасли в стране, но при условии придания ей динамики: «Зачем завозить яблоки из-за рубежа, если у нас своих мощностей хватает? На выставке, которую подготовили в Марьиногорском колледже, мы увидели и попробовали яблоки, выращенные на Минщине. У них замечательный вкус с легкой кислинкой, красивый вид и хорошие свойства хранения».
Анатолий Исаченко во время закладки нового яблоневого сада отметил, что в основе будущего сельскохозяйственной отрасли – любовь к труду, которую нужно привить молодежи сегодня. Для этого, по мнению вице-спикера Совета Республики, необходимо и в дальнейшем популяризировать рабочие профессии. В ближайших планах Марьиногорского аграрно-технического колледжа – экскурсии учащихся на передовые сельхозпроизводства страны.
- Вскоре мы организуем для них череду посещений крупных отечественных предприятий, передовых хозяйств и инновационных производств, пригласим на встречу в Совет Республики, - рассказал сенатор.
Анатолий Исаченко высказал благодарность руководству Пуховичского райисполкома, колледжа, главе крестьянского хозяйства «СпартанАгро» за то, что они откликнулись на предложение реализовать данную акцию. Сенатор также поздравил женщин-преподавателей учебного заведения с Днем матери.
- Если в наше время мы ездили на сельхозработы классом с удовольствием, то сейчас молодежь воспринимает работу на земле неохотно, - говорит заместитель директора по учебной работе колледжа Анжелика Смоляк. – Да и сами родители чересчур опекают своих детей, оберегают их от физического труда. Во время учебы в нашем заведении учащиеся меняют свое отношение к работам на земле, понимая, что, обладая знаниями в области садоводства и огородничества, они в будущем всегда смогут вырастить своими руками сад, посадить огород, а это значит – будут иметь разнообразие овощей и фруктов на своем столе.
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