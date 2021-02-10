Сенат США назвал процесс импичмента Трампа конституционным

Издание отмечает, что вопрос о возможности вынести импичмент бывшему главе государства ранее не рассматривали в судах. Однако сенаторы постановили, что могут вынести решение самостоятельно. То есть процесс продолжится.За конституционность процесса импичмента проголосовали 56 сенаторов. Это все демократы верхней палаты Конгресса и шесть республиканцев. Остальные 44 республиканца проголосовали против. Они планируют добиваться оправдания Трампа. Для того чтобы импичмент выдвинули, нужно согласие 67 сенаторов.Палата представителей США выдвинула импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу после штурма Капитолия сторонниками экс-главы государства 6 января. Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды выдвинули импичмент.