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Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере

Канадский боец Жорж Сен-Пьер может стать соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в последнем поединке россиянина в карьере. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, пишет ТАСС.


Ближайший бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи. Изначально планировалось, что их поединок возглавит турнир в Абу-Даби 19 сентября. Однако в команде россиянина сообщили, что этого не будет. 3 июля тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни.

"Конор [Макгрегор] хочет реванш. Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать все, что он захочет", – сказал Уайт, слова которого приводит телеканал ESPN.

В мае Сен-Пьер заявлял, что разговоры о проведении боя были, но организация отложила данный сценарий. "Хабиб практически непобедим сейчас. Бой с ним – возможность стать легендой. До моего ухода мы пытались организовать бой с Хабибом, но UFC не захотела этого", – говорил Сен-Пьер.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил. Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. Всего на счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.
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Фото: РЕЙТЕР
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