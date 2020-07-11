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  2. Семья Зубко из Витебской области стала "Властелинами села"

Семья Зубко из Витебской области стала "Властелинами села"

Итоги республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2020» подвели на празднике «Купалье» в Александрии.

Семья Зубко выиграла конкурс «Властелин села-2020». Напомним, в финал отобрались шесть семей, представляющие все регионы Беларуси, но так получилось, что Наталья и Александр Пракаповичи из Минской области не смогли приехать.

Остальные пары и их дети справились в конкурсными заданиями на отлично. Сначала они творчески презентовали себя, рассказывали о семейных традициях и увлечениях. Потом перешли к практике, демонстрируя свою хозяйскую ловкость.

Третье место в конкурсе заняли Павел и Алла Скотниковы из агрогородка Александрия Могилевской области. Вторыми стали Анатолий и Екатерина Валюшко из деревни Гудевичи Гродненской области.

Триумфаторы «Властелина села» — Александр и Елена Зубко из агрогородка Юньки Витебской области. В конкурсе участвовали и их дочери Ксения и Сабина.

- Наша семья легкая на подъем, поэтому на предложение попробовать свои силы согласились сразу, — рассказывает счастливая Елена. — В целом ни одно сегодняшнее испытание не вызвало каких-то сложностей. Очень повеселило, когда муж возил меня в тачке – этого опыта у нас еще не было. Думаю, мы победили благодаря своей сплоченности, веселому характеру и открытости. Побольше бы было таких конкурсов. Они очень патриотичны, помогают привлечь внимание к сельской местности, популяризируют вечные ценности!

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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