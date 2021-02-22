Семья мальчика, который замерз насмерть в американском штате Техас, подала иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний штата ERCOT и местной энергетической компании Entergy, пишет ТАСС.
Снимок носит иллюстративный характер
Согласно информации телеканала KHOU, 11-летний Кристиан Павон скончался после ночи в трейлере, в котором не было тепла и света из-за массовых отключений электричества. Семья мальчика уверена, что он погиб от переохлаждения. Официальная причина смерти не установлена.
Компания Entergy выразила соболезнования в связи со смертью Павона, но не стала давать больше комментариев, отметив, что не имеет на это права из-за текущего судебного разбирательства. А в ERCOT уверены, что решение прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии, когда электросеть штата находилась на грани коллапса, было правильным.
Отключение электричества для миллионов человек стало последствием сильнейшей за 30 лет снежной бури в Техасе. На данный момент большинство потребителей электроэнергии в штате удалось снова подключить к энергоснабжению, но теперь многие сталкиваются с проблемами водоснабжения.
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Семья мальчика, погибшего из-за переохлаждения в Техасе, подала иск на $ 100 млн
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Фото: РЕЙТЕР