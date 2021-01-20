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  2. Семья как основа единства. Белорусский союз женщин дал старт тематическим мероприятиям в Год народного единства

Семья как основа единства. Белорусский союз женщин дал старт тематическим мероприятиям в Год народного единства

Единение в стране должно начаться с единения в семьях. Под таким девизом в Белом зале Храма-памятника в честь Всех Святых прошло мероприятие "Рождественские чудеса", которое организовало общественное объединение "Белорусский союз женщин".


В начале встречи перед собравшимися выступил детско-юношеский ансамбль народного эстрадного танца "Палесская зорачка" из Мозыря. Около 40 детей, примерно столько же взрослых разыграли перед собравшимися спектакль под названием "Семья – это жизнь моя".


– В центре внимания этого социального представления, – рассказывает Кличковская Елена, управляющая делами Гомельского облисполкома, председатель областной организации Союза женщин, – ценность семьи и проблемы, которые могут возникнуть, если ее не ценить. Он заставляет задуматься о том, почему мы должны больше внимания уделять нашим близким.  


Спектакль появился в прошлом году по инициативе местной районной организации Союза женщин. Автор сценария, режиссер – Елена Руденко, член правления союза. Она же – руководитель "Палесскай зарочкi". 

После спектакля участники мероприятия обсудили вопросы консолидации усилий общества и государства в укреплении семейных ценностей, совершенствования действующего законодательства о семье, укрепления духовно-нравственных ценностей в семье и обществе.

В частности, Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания отметил важность сохранения традиционных ценностей в современных условиях:

– Мне нравится фраза "Единомышленники  – это не те, кто думает одинаково, а те, кто думает об одном". И сегодня мы должны понимать, что любые изменения должны быть обращены к нуждам нашего социума, нашего общества и нашего государства. Есть вещи, на которых мы выстраиваем свою идентичность и строим наше общество. И в его основе христианские, семейные ценности.  Семья – это мини-государство, это народ в микроуровне. Это всегда поиск компромисса


Елена Богдан, председатель ОО "Белорусский союз женщин " отметила, что единение и объединение – это фактически результат диалога и взаимопонимания:

– Когда различные стороны слышат друг друга. На наш взгляд, взгляд Белорусского союза женщин, который очень много уделяет внимания вопросам взаимоотношения внутри семьи, традиционным семейным ценности, единение должно начинаться с взаимопонимания и единства в наших семьях. И прежде всего между детьми и их родителями. 


В Год народного единства Белорусский союз женщин планирует на регулярной основе проведение подобных мероприятий. Цель которых – укрепление духовно-нравственных ценностей в семье и обществе.










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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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