Семья как основа единства. Белорусский союз женщин дал старт тематическим мероприятиям в Год народного единства

В начале встречи перед собравшимися выступил детско-юношеский ансамбль народного эстрадного танца "Палесская зорачка" из Мозыря. Около 40 детей, примерно столько же взрослых разыграли перед собравшимися спектакль под названием "Семья – это жизнь моя"., – рассказываетСпектакль появился в прошлом году по инициативе местной районной организации Союза женщин. Автор сценария, режиссер – Елена Руденко, член правления союза. Она же – руководитель "Палесскай зарочкi".После спектакля участники мероприятия обсудили вопросы консолидации усилий общества и государства в укреплении семейных ценностей, совершенствования действующего законодательства о семье, укрепления духовно-нравственных ценностей в семье и обществе.В частности,отметил важность сохранения традиционных ценностей в современных условиях:Елена Богдан, председатель ОО "Белорусский союз женщин " отметила, что единение и объединение – это фактически результат диалога и взаимопонимания:В Год народного единства Белорусский союз женщин планирует на регулярной основе проведение подобных мероприятий. Цель которых – укрепление духовно-нравственных ценностей в семье и обществе.