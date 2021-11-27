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  2. Семья Дженди из Ирака: Президент Беларуси ценит наши жизни - это очень важно для нас

Семья Дженди из Ирака: Президент Беларуси ценит наши жизни - это очень важно для нас

Хогер из Ирака так и не получил среднее образование. Во время учёбы ему пришлось устроиться на работу в качестве повара. Молодой человек готовил шаурму.  Из-за необходимости зарабатывать для своей семьи ему пришлось бросить учёбу. Сейчас парню 26 лет. Вместе с женой, 5-месячным ребёнком, 2 братьями, мамой и папой он застрял на белорусско-польской границе и не может попасть в Берлин. Хотя его там очень ждут.


- Там живут мои тети и дяди, они близкие родственники и очень ждут нас,- говорит молодой человек.

Он с ужасом вспоминает жизнь в лесу. На холоде под открытым небом его семья прожила 20 дней.  

- Мы жили в палатке. У нас закончилась еда. Мы даже пили воду из ямы, которая образовалась из-под колёс проехавший машины. И наш ребёнок пил эту воду.

Хогера очень обрадовал визит в лагерь беженцев Президента Беларуси:

- Хорошо, что он приехал. Мы видим, как он ценит наши жизни. Это очень важно для нас. Но нам все равно нужно в Германию. И мы будем ждать решения.

isaenok@gmail.com 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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