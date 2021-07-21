Работа над десятым сезоном «Американской истории ужасов» остановлена из-за коронавируса, информирует rg.ru.
Кадр из сериала
Так как у одного из членов съемочной группы выявили COVID-19, всех пришлось отправить на изоляцию. Как долго проект будет стоять на паузе, неизвестно.
Премьера сезона намечена на 25 августа, однако непонятно, состоится ли она в срок из-за сложившихся обстоятельств с коронавирусом.
Фото: kinopoisk.ru
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Съемки «Американской истории ужасов» пришлось остановить из-за COVID-19
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