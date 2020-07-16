Семиподъездный дом ввели в эксплуатацию в Смолевичах

Среди счастливых многодетных, которые стали владельцами 101 новенькой квартиры в здании, семья Анны и Константина Пищенко. До сих пор родителям с тремя сыновьями приходилось жить в тесноте да не в обиде – в однокомнатной квартире. А построили они сразу две – «однушку» и «двушку» общей площадью 112 квадратных метров., – рассказала историю своего строительства Анна Петровна.Ее сыновья Никита, Женя и Алексей уже распределили, где будут жить: в однокомнатной семья планирует оборудовать две детские из комнаты и кухни. Во второй квартире расположатся гостиная и спальня. Планов и забот много, и все – приятные.Панельный дом, спроектированный в Борисове, возводили с декабря 2017 года. Он необычен не только внешне, объясняет юрист УКС Смолевичского района Сергей Васильев. Жильцы могли выбрать различную планировку: пять вариантов двухкомнатных, семь – однокомнатных. В некоторых можно даже оборудовать студию. А вот трехкомнатное жилье – только в двух подъездах.Елена Безручко добавила, что в июне ввели в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом в агрогородке Слобода Озерицкая Смолевичского района, половина квартир – для многодетных. До конца года в райцентре планируют закончить строительство еще трех многоквартирных домов, срок сдачи – декабрь. В очереди на жилье на 1 июля этого года находилось 446 многодетных семей с учетом тех, кто уже получил ключи в новом доме. Большинство из тех, кто пока ожидает своей очереди, смогут решить свою проблему в 2020–2021 годах, прогнозирует специалист.Фото: Лидия СУДНИКОВИЧ