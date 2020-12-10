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  2. Семилетняя девочка подняла штангу весом 80 килограммов

Семилетняя девочка подняла штангу весом 80 килограммов

Девочка в возрасте семи лет способна выполнить становую тягу с весом в 80 килограмм. Об этом сообщает Daily Mail.


Семилетняя Рори ван Ульфт из Оттавы, Канада получила звание самой сильной девочки в мире. Ребенок поднимает в рывке до 32 килограммов, в толчке — до 42 килограммов, может делать приседания со штангой весом 61 килограмм и выполнять становую тягу с весом до 80 килограммов. Недавно она стала самой юной чемпионкой США по тяжелой атлетике среди юниоров до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 килограммов.

Сообщается, что Рори занимается тяжелой атлетикой с пяти лет и отводит на тренировки по четыре часа в неделю. Кроме этого, она занимается гимнастикой, тренировкам которой она посвящает девять часов в неделю.

Отец девочки отметил, что судя по ее коэффициентам Синклера, Рори не только самая сильная семилетняя девочка в мире, но и, вероятно, самая сильная семилетняя девочка или мальчик в истории, о результатах которых есть достоверные данные. 

Фото: instagram.com/roryvanulft
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