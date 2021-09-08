Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ногинске получат по 1 миллиону российских рублей

Семьи жертв взрыва газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске получат по 1 миллиону российских рублей. А жители дома, которые ранены, получат от 100 до 500 тысяч рублей, пишет ТАСС.
«Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 миллиону рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей – в зависимости от степени тяжести ранений», – сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.
Жильцы поврежденных квартир получат социальную помощь в размере 30 тысяч российских рублей на каждого члена семьи, а одиноко проживающим полагается выплата в размере 50 тысяч российских рублей.
Сейчас все жители дома обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и теплыми вещами. Люди могут выбрать, где им временно разместиться: в доме отдыха «Боровое», в квартирах, которые для них снимут недалеко от места инцидента, или у родственников.
Фото: ТАСС