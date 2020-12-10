Семейный врач, вакцинация от ковида и большой отпуск для врачей – гомельчане озвучили свои предложения

Преподаватель со стажем Светлана Румянцева интересовалась, когда в стране появится институт семейных врачей. По ее мнению, это позволит более досконально изучить проблемы пациентов:
– Я сейчас, к сожалению, довольно часто общаюсь с медиками, а у нас в поликлинике терапевты и эндокринологи меняются постоянно. И получается, что с каждым приходится чуть ли не заново обсуждать свою болезнь, потому что нельзя ждать, что доктор на приеме, когда под кабинетом десятки человек, прочитает твою карточку, да и какие-то детали в ней могут быть не указаны. Другое дело, когда тебя и твою семью долгие годы ведет один специалист, который знает до мелочей твой организм, твои диагнозы, видит всю систему целиком, может проследить какие-то общие тенденции у тебя и родных. Хотелось бы, чтобы у него было в нагрузке какое-то количество семей, но постоянных. Чтобы за консультацией можно было обратиться по телефону в любой момент. Понятно, не в два часа ночи, в разумное время, но оперативно сообщать о каких-то проблемах.
Тема актуальная. Николай Куденьчук привел интересные данные. К 31 декабря 2020 года Минздравом поставлена задача ввести повсеместно должность врача общей практики. В перспективе это семейный врач, который будет наблюдать за здоровьем всех членов семьи.
Об отдыхе медработников заботится гомельчанка Оксана Пищ. У нее родственники и знакомые работают врачами, в дни ковида это поистине адская работа:
– Например, анестезиологи работают на износ. Да и до ковида врачи в больницах трудились в очень интенсивном режиме. Там любая ошибка – это жизнь человека. Поэтому я предлагаю вернуть врачам большой отпуск в 45 дней. Можно разбивать на весь год, как каникулы школьникам. Но врачи не должны быть перегружены, от их качественной работы зависит наше здоровье.
Медицинские темы сегодня как никогда популярны в обществе. Ковидная опасность заставила всех более высоко ценить тяжелый труд врачей.Николай Куденьчук отметил, что вопрос об увеличения отпуска врачам не обсуждается. Он и так немалый – до 34 дней. Однако для тех специалистов, которые сегодня работают с ковидными пациентами, предусмотрены существенные доплаты.
Пенсионерку Алевтину Гулину беспокоит вопрос вакцинации от COVID-19. Это тема сегодня очень обсуждаема, признается она, не только в СМИ, соцсетях, но и на семейных кухнях:
– Очень хочется получить четкий ответ: можно ли у нас сегодня вакцинироваться от ковида? Если можно, то где делают такие прививки и сколько это стоит? И есть предложение: максимально оперативно ввести всеобщую вакцинацию, которая как минимум для детей и пенсионеров должна быть бесплатной.
Глава областного здравоохранения рассказал, что пока вакцинация не проводится. Если вакцина будет поставлена, то в бесплатную группу вакцинации попадают медработники, учителя и воспитатели детсадов, пенсионеры и дети. Но пока это только планы.
Вопросы и предложения, затронутые в рамках общественной приемной, отражают проблемы, интересующие современное общество, подытожил Николай Куденьчук:
– По наболевшим и актуальным вопросам должен быть общественный диалог. Очень важно, что люди звонят, приходят и поднимают важные темы. Могу добавить по наиболее обсуждаемой теме года – ковиду. Вторая волна более жесткая. Однако есть предпосылки, что мы в области прошли пик заболеваемости, если анализировать количество пневмоний. Сегодня в больничном резерве есть 700 мест. Все медучреждения области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты на 4 месяца.