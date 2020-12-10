Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Семейный врач, вакцинация от ковида и большой отпуск для врачей – гомельчане озвучили свои предложения

Семейный врач, вакцинация от ковида и большой отпуск для врачей – гомельчане озвучили свои предложения

Медицинские вопросы и предложения превалировали во время проведения общественной приемной в Гомеле. Это не случайно, ведь прием и телефонную линию проводил начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук. Диалог получился интересным.


Преподаватель со стажем Светлана Румянцева интересовалась, когда в стране появится институт семейных врачей. По ее мнению, это позволит более досконально изучить проблемы пациентов: 

– Я сейчас, к сожалению, довольно часто общаюсь с медиками, а у нас в поликлинике терапевты и эндокринологи меняются постоянно. И получается, что с каждым приходится чуть ли не заново обсуждать свою болезнь, потому что нельзя ждать, что доктор на приеме, когда под кабинетом десятки человек, прочитает твою карточку, да и какие-то детали в ней могут быть не указаны. Другое дело, когда тебя и твою семью долгие годы ведет один специалист, который знает до мелочей твой организм, твои диагнозы, видит всю систему целиком, может проследить какие-то общие тенденции у тебя и родных. Хотелось бы, чтобы у него было в нагрузке какое-то количество семей, но постоянных. Чтобы за консультацией можно было обратиться по телефону в любой момент. Понятно, не в два часа ночи, в разумное время, но оперативно сообщать о каких-то проблемах.

Тема актуальная. Николай Куденьчук привел интересные данные. К 31 декабря 2020 года Минздравом поставлена задача ввести повсеместно должность врача общей практики. В перспективе это семейный врач, который будет наблюдать за здоровьем всех членов семьи. 


Об отдыхе медработников заботится гомельчанка Оксана Пищ. У нее родственники и знакомые работают врачами, в дни ковида это поистине адская работа:

– Например, анестезиологи работают на износ. Да и до ковида врачи в больницах трудились в очень интенсивном режиме. Там любая ошибка – это жизнь человека. Поэтому я предлагаю вернуть врачам большой отпуск в 45 дней. Можно разбивать на весь год, как каникулы школьникам. Но врачи не должны быть перегружены, от их качественной работы зависит наше здоровье.
Медицинские темы сегодня как никогда популярны в обществе. Ковидная опасность заставила всех более высоко ценить тяжелый труд врачей.
Николай Куденьчук отметил, что вопрос об увеличения отпуска врачам не обсуждается. Он и так немалый – до 34 дней. Однако для тех специалистов, которые сегодня работают с ковидными пациентами, предусмотрены существенные доплаты.

Пенсионерку Алевтину Гулину беспокоит вопрос вакцинации от COVID-19. Это тема сегодня очень обсуждаема, признается она, не только в СМИ, соцсетях, но и на семейных кухнях: 

– Очень хочется получить четкий ответ: можно ли у нас сегодня вакцинироваться от ковида? Если можно, то где делают такие прививки и сколько это стоит? И есть предложение: максимально оперативно ввести всеобщую вакцинацию, которая как минимум для детей и пенсионеров должна быть бесплатной. 


Глава областного здравоохранения рассказал, что пока вакцинация не проводится. Если вакцина будет поставлена, то в бесплатную группу вакцинации попадают медработники, учителя и воспитатели детсадов, пенсионеры и дети. Но пока это только планы.

Вопросы и предложения, затронутые в рамках общественной приемной, отражают проблемы, интересующие современное общество, подытожил Николай Куденьчук: 

– По наболевшим и актуальным вопросам должен быть общественный диалог. Очень важно, что люди звонят, приходят и поднимают важные темы. Могу добавить по наиболее обсуждаемой теме года – ковиду. Вторая волна более жесткая. Однако есть предпосылки, что мы в области прошли пик заболеваемости, если анализировать количество пневмоний. Сегодня в больничном резерве есть 700 мест. Все медучреждения области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты на 4 месяца. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
В Московском зоопарке родились краснокнижные лесные драконы (Видео)
Второй энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановили из-за аварийной ситуации
"Гомельоблавтотранс" направит Br5 тыс. для нужд областной инфекционной больницы
Круизы по Южно-Китайскому морю возобновлены
Летевший из Омска в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за гибели пассажира
За вывешивание незарегистрированной символики предусмотрена административная ответственность - ГУВД
ЧМ по легкой атлетике в закрытых помещениях перенесен
Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря в формате видеоконференции
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 декабря
Кадлубай: в акции "Наши дети" может поучаствовать каждый
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пляски на костях
Анатолий Маркевич: поездки в регионы будут происходить чаще для выявления проблем на местах
Программа сотрудничества Беларуси с ЮНИДО подписана в Вене
Глава МИД Беларуси рассказал, как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией
Пандемия COVID-19 оказывает влияние на состояние рынка труда Минска
Макей призывает к объединению международных усилий в борьбе с COVID-19
Макей: МИД принимает непосредственное участие во внутринациональном диалоге
Минтруда: денежные доходы населения за ноябрь индексируются на 5,2%
Глава МИД Беларуси: деятельность дипломатов должна быть направлена на сближение, а не на углубление пропасти между странами
Появился гороскоп на 2021 год для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
Гулый: взаимное признание виз между Беларусью и Россией крайне полезно для развития транзитного туризма
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Продолжим урок физкультуры
В Бресте определены лучшие областные проекты республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»
Савиных: ограничение выезда в период пандемии – мера обоснованная и логичная
Макей: мы хотели бы видеть объективную оценку происходящего внутри и вокруг Беларуси
Макей: европейские партнеры перенацеливают проектные средства на загранвояжи оппонентов действующей власти
Названо средство, которое может снизить смертность женщин от коронавируса
Звездин: осенью снижение активности столичного рынка жилья составило около 45 процентов
Макей: в какой бы красивой обертке ни подавали санкции, они никогда не приводят к решению проблем
Милиционеры установили личность парня, который обворовал инвалида в Солигорском районе
Семейный врач, вакцинация от ковида и большой отпуск для врачей – гомельчане озвучили свои предложения
Макей удивлен менторской тональностью сообщения представительства Евросоюза о его встрече с европейскими послами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как самому стать полицаем
Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,7%
В Жлобинском районе сосед вынес из загоревшегося дома пожилую сельчанку
Лукашенко поздравил Ги Пармелена с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации
В Минздраве рассказали, как выбрать качественный стеклоомыватель
Сборная Беларуси завершила год на 88-м месте в рейтинге ФИФА
Ученые назвали самый полезный способ готовки говядины
Белорусские онкологи подготовили для коллег практическое пособие по ранней диагностике опухолей
Подборка приложений для тех, кто хочет выучить или подтянуть иностранный язык
В Минске торжественно открыта единая городская служба занятости населения
Караев: люди на прямых линиях поднимают не только частные, но и глобальные темы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шестой сон Веры Павловны
Прогуляться по экотропе и заехать в гости к… Черной даме. Мы знаем, как интересно провести новогодние выходные
Как легко и быстро надеть линзы: 6 важных правил
Макей: угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать
Авторы
СКАНИРУЙТЕ