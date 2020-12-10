Семейный врач, вакцинация от ковида и большой отпуск для врачей – гомельчане озвучили свои предложения

Медицинские темы сегодня как никогда популярны в обществе. Ковидная опасность заставила всех более высоко ценить тяжелый труд врачей.

интересовалась, когда в стране появится институт семейных врачей. По ее мнению, это позволит более досконально изучить проблемы пациентов:Тема актуальная. Николай Куденьчук привел интересные данные. К 31 декабря 2020 года Минздравом поставлена задача ввести повсеместно должность врача общей практики. В перспективе это семейный врач, который будет наблюдать за здоровьем всех членов семьи.Об отдыхе медработников заботится. У нее родственники и знакомые работают врачами, в дни ковида это поистине адская работа:Николай Куденьчук отметил, что вопрос об увеличения отпуска врачам не обсуждается. Он и так немалый – до 34 дней. Однако для тех специалистов, которые сегодня работают с ковидными пациентами, предусмотрены существенные доплаты.беспокоит вопрос вакцинации от COVID-19. Это тема сегодня очень обсуждаема, признается она, не только в СМИ, соцсетях, но и на семейных кухнях:Глава областного здравоохранения рассказал, что пока вакцинация не проводится. Если вакцина будет поставлена, то в бесплатную группу вакцинации попадают медработники, учителя и воспитатели детсадов, пенсионеры и дети. Но пока это только планы.Вопросы и предложения, затронутые в рамках общественной приемной, отражают проблемы, интересующие современное общество, подытожил Николай Куденьчук: