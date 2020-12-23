Инцидент произошел вечером 20 декабря в одном из частных дворов в Орше. Двое участковых инспекторов приехали туда по сообщению о семейном скандале (пьяный мужчина избивал свою супругу).
Милиционеров встретила пострадавшая, вслед за ней появился и хозяин дома. Пока один сотрудник уточнял у женщины обстоятельства произошедшего, мужчина напал на его коллегу.
Сначала скандалист ударил офицера в лицо, а затем натравил на него бойцовского пса. Прежде чем хозяйке удалось усмирить собаку, животное укусило сотрудника и повредило его форму. В итоге женщина все-таки смогла оттянуть пса, а участковые задержали подозреваемого.
Следователи дали правовую оценку действиям оршанца и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
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Семейный скандалист ударил участкового и натравил на него бойцовского пса
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