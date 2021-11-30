В Минске семейный скандалист напал на милиционеров: возбуждено уголовное дело

Вечером в минувшую пятницу жительница столицы сообщила в ОДС Фрунзенского РУВД Минска о том, что ее нетрезвый сожитель затеял скандал. Для разбирательства на место выбыл участковый инспектор милиции. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
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Сотрудник составил в отношении дебошира протокол по части 2 статьи 10.1 Кодекса об административных правонарушениях.
При доставлении в РУВД для дальнейшего разбирательства мужчина с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников нанес милиционеру-водителю не менее двух ударов в голову и причинил телесные повреждения участковому инспектору милиции.
Известно, что безработный мужчина ранее привлекался к административной ответственности.
По факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, проверка продолжается.