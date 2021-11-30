В Минске семейный скандалист напал на милиционеров: возбуждено уголовное дело

Архивное фото

Сотрудник составил в отношении дебошира протокол по части 2 статьи 10.1 Кодекса об административных правонарушениях.При доставлении в РУВД для дальнейшего разбирательства мужчина с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников нанес милиционеру-водителю не менее двух ударов в голову и причинил телесные повреждения участковому инспектору милиции.Известно, что безработный мужчина ранее привлекался к административной ответственности.По факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, проверка продолжается.