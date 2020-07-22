Семейный экипаж Валерия и Татьяны Кухта первым на Брестчине собрал тысячу тонн зерна

Первые тысячники Валерий и Татьяна Кухта работают в ОАО «Беловежский» Каменецкого района. Сегодня семейный экипаж поздравили заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец и председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук. Передовиков поблагодарили за труд, вручили грамоты и денежные премии.

Для Валерия Кухты это уже тридцатая уборочная кампания. Последние несколько лет он работает в тандеме с супругой. На время уборки Татьяна Семеновна берет отпуск, чтобы помочь мужу:

– Мое основное место работы – школа. Но каждое лето я кардинально меняю сферу деятельности и становлюсь помощником комбайнера. Вдвоем нам работать легко и комфортно. И дома, и в поле понимаем друг друга с полуслова.

Семейный экипаж убирает зерновые на современном КЗС-16. Валерий говорит, что в этом году урожай созрел неплохой. Теперь важно качественно и оперативно его убрать:

– На некоторых участках получаем по 70–75 центнеров с гектара. Погода пока радует. Хозяйство делает все для того, чтобы получать от полей максимальную отдачу. Если в конечном результате заинтересованы руководители, агрономы, каждый член коллектива, тогда будет толк. Здесь, как и в любом деле, нужны целеустремленность и ответственное отношение к своему делу.

Средняя урожайность в «Беловежском» – 55 ц/га. Всего хозяйству предстоит убрать зерновые с 10 тысяч гектаров. По словам генерального директора акционерного общества Александра Дуньковича, кампанию планируют завершить в течение двух недель:

– В «Беловежском» большое поголовье скота: 116 тысяч свиней около 12 тысяч голов крупного рогатого скота. Для нас зерновые – стратегический продукт, основное сырье для производства комбикорма. В предыдущие годы мы закрывали свои потребности примерно на 80 процентов. Рассчитываем, что по итогам нынешней кампании этот показатель составит 100%. Всего на уборке задействовано 36 комбайнов. В основном это техника белорусского производства.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец сообщил, что на Брестчине уборочная кампания проходит в штатном режиме:

– Хозяйства и техника готовы, топлива хватает. Уже убрали более 10% посевных площадей. В лидерах южные районы – Каменецкий и Брестский. Они первыми начали массовую уборку. Закономерно, что именно здесь появились первые тысячники.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА

