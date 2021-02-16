Семейную пару задержали за распространение наркотиков в Минске

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По данным оперативников, 20-летняя девушка с 27-летним супругом приехали в столицу из Брестской области, чтобы заработать денег. Устроившись в интернет-магазин по продаже наркотиков, пара приобретала партии запрещенных веществ и фасовала их на мелкие дозы. Молодые люди действовали сообща: кто-то прятал закладку, в то время как другой следил за обстановкой. В арендной квартире и в тайниках-закладах правоохранители обнаружили 14 граммов альфа-PVP и 12 граммов мефедрона, электронные весы, фасовочные пакеты.В семье есть годовалый ребенок, но за ним присматривала бабушка.Материалы проверки переданы в Партизанский РОСК (г.Минска), где действиям задержанных дана правовая оценка.Видео МВД