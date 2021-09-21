Семерых пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву

Эту новость сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, «сегодня (21 сентября. – Прим. ред.) семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой».
Напомним, 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 20 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а после госпитализирован.
Фото: ТАСС