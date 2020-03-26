Семерку BMW на 23 года законсервировали в пластиковую капсулу, а теперь выставили на продажу

Уникальный BMW 7-Series в кузове E38 выставлен на продажу на аукционе eBay. Продавец утверждает, что в мире больше нет ни одной «семерки» такого возраста в подобном состоянии — ни единой царапины, никаких вмятин или ржавчины.





Дело в том, что машина сохранена в первозданном виде. С момента покупки в 1997 году она хранилась в пластиковой капсуле с механической циркуляцией воздуха. У машины всего 255 км пробега.





Зеленый BMW оснащен бензиновым восьмицилиндровым мотором объемом 4,4 литра мощностью 286 л.с. и автоматической коробкой передач.









Ставки на этот лот уже превысили 55 тыс. евро. Торги продлятся до 31 марта.





Автомобиль находится в польском городе Гоголине, продавец обещает доставить его в любую страну ЕС.





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