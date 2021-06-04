Сегодня проходит расширенное заседание специальной комиссии Парламента Беларуси по подготовке законопроекта об изменении Конституции нашей страны. В законопроекте, внесенном в Палату представителей Президентом, предусматривается, что выборы депутатов будут проводиться в единый день голосования. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко рассказал, что данный законопроект уже подготовлен и прошел согласование в постоянных комиссиях:
– Мы получили заключение от экспертных органов, внесли небольшие технические правки и, собственно говоря, он готов к обсуждению. Согласно регламенту, после того как проект закона будет рассмотрен в первом чтении, не позднее чем через три месяца должно состояться следующее заседание. Тогда он будет рассмотрен и принят окончательно.
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Семеняко: законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении
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