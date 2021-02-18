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  2. Семченко: в Украине экс-руководитель Белгазпромбанка стал бы уважаемым политиком

Семченко: в Украине экс-руководитель Белгазпромбанка стал бы уважаемым политиком

"Дело Белгазпромбанка" комментирует доктор политических наук Александр Семченко, Украина:


– Если смотреть на дело топ-менеджеров Белгазпромбанка со стороны общественности, обывателя, то очевидно, что основной фигурант вывел из страны огромную сумму. Бабарико, как и любой руководитель такого уровня, имел возможность избежать ответственности при заключении спорных сделок, мог просто не подписывать такие документы. Их подпишут нижестоящие работники, к примеру заместители. Ну а руководитель может сослаться на то, что его подписи нет и он вообще не знал, что происходит, он, мол, жертва обстоятельств. 

СБ: Если бы в вашей стране банковским или вообще любым учреждением руководил человек, для которого оно является инструментом незаконного обогащения?

– У нас? О, у нас он стал бы уважаемым человеком, депутатом, министром, отличным бизнесменом, выдающимся политиком... К сожалению, в Украине такого рода люди теперь являются элитой. У нас таких случаев масса. Вот этим и отличается Украина от Беларуси. У белорусов не так, у вас за такие дела привлекают к уголовной ответственности.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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