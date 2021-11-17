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Семашко провел заседание Комиссии по экономическим вопросам СНГ

Под председательством посла Беларуси в России, полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимира Семашко 17 ноября прошло очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам Содружества. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в России.


Члены Комиссии по экономическим вопросам одобрили проект протокола о внесении изменений в соглашение о создании общего научно-технологического пространства, отчет о деятельности Совета руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных бумаг в 2016–2021 годах, решение о сметах расходов на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны на будущий год, проект сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам Координационной службы Совета командующих пограничными войсками на нынешний год.

– Приняли к сведению информацию о выполнении решения Совета глав правительств СНГ о Концепции формирования национальных баз данных и организации межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности, об использовании национальных валют стран СНГ, об опыте участия субъектов аудиторской деятельности в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о перечислении долевых взносов в единый бюджет органов Содружества в 2021 году. Утвердили график отчетов органов отраслевого сотрудничества на 2022–2023 годы, – говорится в сообщении.

В ходе заседания даны поручения Исполнительному комитету СНГ по доработке и согласованию отдельных документов. Отмечается, что следующее заседание Комиссии по экономическим вопросам назначено на 15 декабря.

Фото: посольство Беларуси в России
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