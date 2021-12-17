Семашко провел заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ

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Члены КЭВ одобрили проект Соглашения об обмене биологическим материалом; проект комплекса мер по развитию химического машиностроения на период до 2030 года; деятельность Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в 2017–2021 годах; деятельность Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в 2016–2020 годах; обзор рынка перевозок пассажиров автомобильным транспортом; проект повестки дня 93-го заседания Экономического совета СНГ.Приняли к сведению информацию о реализации в 2019–2020 годах Основных направлений (плана) развития радионавигации на 2019–2024 годы; информацию о предварительных итогах выполнения Плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств и Евразийской экономической комиссией от 27 ноября 2018 года; об итогах работы Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в 2021 году. Утвердили новый Регламент работы КЭВ. В ходе заседания дан ряд поручений Исполнительному комитету СНГ по доработке и согласованию отдельных документов.Участники заседания выразили признательность Председателю КЭВ и Белорусской Стороне за эффективную и плодотворную работу, реализацию намеченных планов в рамках председательства Беларуси в органах Содружества Независимых Государств в 2021 году.