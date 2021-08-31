Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Семашко: программы по развитию интеграции могут подписать на союзном Совмине

Семашко: программы по развитию интеграции могут подписать на союзном Совмине

Программы по развитию интеграции между Беларусью и Россией планируют подписать на ближайшем союзном Совмине. Об этом сообщает БЕЛТА.


– 9 сентября в Москве встретятся президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин. После этой встречи на союзном Совмине могут быть подписаны программы по развитию интеграции, – уточнил информацию посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По его словам, заседание Совета Министров Союзного государства, вероятно, пройдет на будущей неделе, 10 сентября.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы