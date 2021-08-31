Семашко: программы по развитию интеграции могут подписать на союзном Совмине

Программы по развитию интеграции между Беларусью и Россией планируют подписать на ближайшем союзном Совмине. Об этом сообщает БЕЛТА.
– 9 сентября в Москве встретятся президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин. После этой встречи на союзном Совмине могут быть подписаны программы по развитию интеграции, – уточнил информацию посол Беларуси в России Владимир Семашко.
По его словам, заседание Совета Министров Союзного государства, вероятно, пройдет на будущей неделе, 10 сентября.
Фото: БЕЛТА